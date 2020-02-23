"الخليج 365" ينشر أسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الأحد وجاءت كالتالي:



* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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