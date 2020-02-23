باعوم يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومعه وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مشروع توسعة وحدة الخدّج بهيئة مستشفى سيئون العام الذي إحتوى على إضافة أربع حاضنات جديدة مقدمة من منظمتي اليونيسيف و الصحة العالمية ليصبح إجمالي الحاضنات بالوحدة ثمان حاضنات .



وتعرف الوزير على التجهيزات التي تمت من قبل هيئة مستشفى سيئون لتشغيل هذه الوحدة المتمثلة في تزويدها بالطاقم الطبي من الأطباء والفنيين الصحيين والقابلات والأثاث والأجهزة والمعدات اللازمة .

وقام الوزير ومرافقوه بوضع حجر الأساس لمشروع البوابة الرئيسية لهيئة مستشفى سيئون العام الذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع الصحية الممولة من قبل حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط .

كما دشن وزير الصحة في الوحدة الصحية بحي شحوح في مدينة سيئون العمل في مشروع الوحدات الطبية المتنقلة الذي تموله جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت وينفذه مكتب التواصل للتنمية الإنسانية بحضرموت.

Advertisements

وتعرف الوزير ومرافقيه من مدير مكتب التواصل في محافظة حضرموت سالم باشامخة إلى شرح عن أنشطة المرحلة الأولى من المشروع الذي ستستمر على مدى عام كامل تقدم خلاله الخدمات الطبية لسكان ثمان مديريات بالوادي تتمثل في معاينة حالات الأمراض الشائعة بين أوساط النساء والأطفال والرجال من قبل أخصائي باطني ومختبر وصيدلية إضافة الى صرف الأدوية المتوفرة .

على نفس الصعيد تفقد وزير الصحة ومعه وكيل المحافظة ومرافقيهما سير العمل الجاري في عدد من المشاريع الصحية في إطار مستشفيات سيئون وشبام والقطن التي يتم تمويلها من مخصصات مديريات الوادي والصحراء من مبيعات النفط .

وتعرف الوزير على مكونات ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع التي بإنجازها ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية .

كما زار وزير الصحة المعهد الصحي بسيئون الواقع في منطقة تريس غرب المدينة ، والمجمع الأكاديمي التقني بالقطن الذي يضم الى جانب معهد العلوم الصحية كلية التربية وكلية المجتمع والمعهد التقني .

رافق الوزير ووكيل المحافظة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ومدراء عموم مديريات سيئون وشبام والقطن ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي والمسئولين في تلك الجهات.