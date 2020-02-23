مخاوف من إنتقال فيروس كورونا إلى صنعاء بسبب الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

أبدى مواطنون وسكان محليون في العاصمة صنعاء، مخاوفهم من إنتقال فيروس كورونا المستجد إلى المدينة بسبب التبعية والخضوع الذي تبديه ميليشيا الحوثي الإنقلابية للنظام الإيراني، الداعم الرئيسي لإنقلابه وتحركاته ضد دول الجوار في المنطقة .



وأشار السكان في أحاديث لـ(الخليج 365) إلى أن العديد من الدول المجاورة لإيران أغلقت حدودها البرية والجوية بعد إرتفاع عدد وفيات الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى ثمان حالات .. لافتين إلى أن الميليشيات الإنقلابية التي تزعم أنها تتعرض للحصار ستسمح للإيرانيين بدخول المدينة دون أي تدابير أو إجراءات إحترازية .

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ويعتقد السكان أن الميليشيات ستسعد بوصول الفيروس إلى صنعاء بهدف إستغلاله لجمع المساعدات كما كان الحال عند تفشي وباء الكوليرا الذي كانت الميليشيات سبب فيه .

تجدر الإشارة إلى وجود خبراء عسكريين وعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني في العاصمة صنعاء لمساعدة الميليشيات في المواجهات ضد قوات الشرعية والتحالف العربي .

وأكدت مصادر عسكرية أكثر من مرة أن إيران تعمل بشكل مستمر على إرسال العناصر والخبراء العسكريين إلى صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات لمساعدتها وتقديم الدعم اللوجستي لها .

وأعلنت عدد من دور الجوار إغلاق حدودها البرية والجوية مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا .