شاهد .. تصوير جوي يفضح تحركات الحوثيين في الدريهمي بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - الحديدة

وثق فريق الرصد والمتابعة للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي عملية العبث بمنازل المواطنين التي تنفذها مجاميع من مليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي والتي حولتها إلى متارس وثكنات عسكرية .



ويكشف التصوير الجوي الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، قيام أفراد الحوثي بالتمترس في المنازل وحفر الخنادق والانفاق التي تؤدي من منزلاً إلى آخر بطريقة عبثية بعد أن شردت معظم سكان المدينة .

Advertisements

كما قامت الميليشيات بإحتجاز العشرات من المواطنين لاستخدامهم كدروع بشرية في منازلهم .

وتواصل مليشيات الحوثي عبثها بدماء وممتلكات المواطنين دون المبالاة أو الاكتراث بذلك أو التحلي بمبادئ وأخلاقيات الحرب والتعامل بإنسانية مع المدنيين .