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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية : لا خطورة في استلام الطرود البريدية القادمة من الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وزارة الصحة السعودية, عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.
وأستبعدت الوزراة في بيان صادر عنها، انتقال الفيروس عبر البضائع .
وأشارت الوزارة بحسب وكالة واس، إلى أن فيروس كورونا شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.
وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس , مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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