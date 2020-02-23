شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقطرى .. تدشين العام التدريبي للواء الأول مشاه بحري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 دُشن اليوم بمحافظة أرخبيل سقطرى خطة التدريب العملياتي للواء الأول مشاة بحري للعام 2020م .

Advertisements وأكد وكيل المحافظة رائد الجريبي اهتمام القيادة السياسية والعسكرية الكبير بتطوير المنظومة العسكرية للواء بما يمكنه من تأدية واجباته ومهامه باقتدار.. مشيداً بالجاهزية واليقظة العالية لمنتسبي اللواء والذي يعد صمام امان للمحافظة. وشهد التدشين بحضور اركان حرب اللواء العميد ركن ناصر قيس، فحص الجاهزية القتالية للاسلحة المدفعية والدبابات وعرض بحري بالزوارق العسكرية. حضر التدشين مدير فرع جهاز الامن السياسي العميد موسى احمد وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى .. تدشين العام التدريبي للواء الأول مشاه بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.