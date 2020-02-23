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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع يناقش مساهمة المنشآت الصناعية في دعم العيادة بأرصفة ميناء عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
ناقش إجتماع عقد اليوم برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي امزربه، مساهمة المنشآت الصناعية في دعم العيادة في الأرصفة والساحات بميناء عدن.
وفي الإجتماع، حث د. امزربه أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية بميناء عدن على المساهمة الفاعلة مع قيادة الميناء لتفعيل الجانب الصحي بشكل يليق بمستوى مكانة ميناء عدن لخدمة العاملين في أعمال الشحن والتفريع وفي المصانع والمنشآت الصناعية في أرصفه المعلا .
وتطرق الاجتماع إلى توسيع خدمات العيادة الحالية في أرصفة وساحات ميناء عدن بالمعلا وتقديم كافة الأجهزة والمعدات اللازمة لها.
وحضر الاجتماع القبطان بحري احمد البيشي نائب مدير الشئون البحرية واحمد حسين مدير الأرصفة والساحات و نائبه محسن الحتس والنقيب محسن السروري مدير أمن ميناء المعلا والدكتور وضاح غرامة مدير العيادة الطبية في أرصفة وساحات ميناء عدن بالمعلا ومدراء ومندوبي الإنشاءات الصناعية بميناء عدن.
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