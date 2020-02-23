الجعدي : قرار تعيين محافظ للمهرة نسف لإتفاق الرياض وبقرار رئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

إعتبر الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، قرار تعيين محافظ للمهرة الذي أصدره رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، نسف لإتفاق الرياض وبقرار رئاسي .



وقال الجعدي في تغريدة له تعليقاً على القرار، "قرار تعيين محافظ للمهرة الذي صدر اليوم هو نسف لاتفاق الرياض وبقرار رئاسي .!" .

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واضاف "الكرة الآن في ملعب الشقيقة الكبرى ، فخروقات الشرعية للاتفاق وصلت الى الحد الذي يستدعي موقف واضح ومسئول" .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة.

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى.