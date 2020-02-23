نائب الرئيس يناقش مع محافظ الحديدة جهود تفعيل الأمن في المديريات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - وكالات

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم الأحد محافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر، المستجدات الميدانية وما يسطره المقاتلين الأبطال من ملاحم خالدة، علاوة على الأوضاع في المناطق المحررة.

كما ناقش اللقاء بحسب ما ذكرت وكالة سبأ، جهود تفعيل الأمن في المديريات المحررة وإعادة بناء فروع مراكز الشرطة وتأهيل منتسبيها بما يحقق تثبيت الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

Advertisements

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالبطولات التي يسطرها المقاتلين الأبطال في الساحل الغربي والثبات الأسطوري في وجه اعتداءات ميليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران، معبراً عن تقديره لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات.

وحث نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتعاون لردع المشروع الإيراني التخريبي وإفشال مخطط الانقلابيين بتحويل محافظة الحديدة إلى منفذ لتهريب الأسلحة والممنوعات وجباية الأموال الهائلة وتهديد الملاحة البحرية والأمن الدولي في المنطقة، واتخاذ الحديدة منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، والتي كان آخرها إبطال وتعطيل القوات البحرية للتحالف لزورق مفخخ وعدد من الألغام البحرية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وقدم محافظ المحافظة موجزاً عن الأوضاع الميدانية واستمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها دون أدنى اعتبار لاتفاق استوكهولم الذي بات حبراً على ورق وخرق الميليشيات الانقلابية لكل الاتفاقات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وعدم احترامها لجهود الإغاثة الإنسانية، مؤكداً تلاحم المقاتلين وأبناء الحديدة حول قيادة الشرعية بما من شأنه تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن أبنائها.