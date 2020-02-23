الإنتقالي ينظم فعاليات حقوقية في جنيف بالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ينظم وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في جنيف، عدداً من الفعاليات الحقوقية، تزامنا مع انعقاد الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ستبدأ أعمالها يوم غد الاثنين في مدينة جنيف.



وتشمل الفعاليات عقد ندوة حقوقية بعنوان " مضامين السلام في اتفاق الرياض "، سيدعى إليها عدد من الوفود الحكومية والمنظمات الدولية، وكذا عرض فلم وثائقي حول القضية الجنوبية.

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ومن المتوقع أن يعقد الوفد، لقاءات مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية والشخصيات الأكاديمية المهتمة بالشأن الجنوبي، لضعهم في الصورة حول معاناة شعب الجنوب جراء تنصل الحكومة اليمنية عن التزاماتها التموينية والخدمية تجاههم.

وفي توضيح للمستشار عبد الرحمن المسيبلي ممثل المجلس الانتقالي في جنيف بين فيه بأن لدى الوفد تقرير حقوقي صادر عن دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يتضمن جُملة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحكومة اليمنية بحق المواطنين في كل من محافظتي عدن وشبوة، والاعتداءات الحوثية على محافظتي الضالع وأبين.

وأكد المسيبلي أن هذا التقرير سوف يرفع إلى المفوضية السامية وسيوزع على الوفود والمنظمات الدولية المشاركة في هذه الدورة.

الجدير بالذكر أن وفد المجلس الانتقالي دشن فعالياته يوم الأربعاء الماضي بعقد عدد من اللقاءات مع وفد الاتحاد الاوربي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد آخر من الهيئات الدولية في جنيف.