سياسيون جنوبيون : قرار تعيين محافظ للمهرة خرق لإتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

إعتبر سياسيون جنوبيون، قرار رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بتعيين محافظاً جديداً للمهرة دون مشورة المجلس الإنتقالي الجنوبي، خرق لإتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية من المملكة العربية السعودية .



وقال السياسي الجنوبي، أحمد الربيزي في تغريدة له بتويتر، "قرار تعيين محافظ لمحافظة المهرة من قبل الرئيس "هادي"دون مشورة المجلس الانتقالي الجنوبي يعد خرق واضح لاتفاق الرياض، ولا ينبغي تمريره" .

واضاف "وإذا مر هذا القرار الذي يخرق الاتفاق وينسفه، فمن حق المجلس "الانتقالي" الجنوبي اتخاذ مايراه مناسب، كرد على هذا القرار الذي ينسف اتفاق الرياض" .

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فيما قال الشيخ القبلي الجنوبي، وعضو الجمعية الوطنية بالإنتقالي، جمال بن عطاف، على تويتر "اقالة محافظ المهرة خارج اتفاق الرياض الذي ينص على تعيين المحافظين بالتوافق مع المجلس الانتقالي الجنوبي؛ يعد مخالفة كبيرة ونسف لجوهر الاتفاق وعبث في الشرعية" .

واضاف "وبهذا القرار تكون الشرعية قد خضعت لمطالب أعداء التحالف في المهرة ويعتبروه نصراً سياسياً لهم ومن شأنه يقوض الاستقرار !!" .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة.

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى.