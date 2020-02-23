شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من المجلس الإنتقالي الجنوبي على قرار إقالة محافظ المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الذي قضى بإقالة محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، وتعيين بديلاً عنه .

Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "إقالة محافظ المهرة بعيدا عن كونه خرق جديد لاتفاق الرياض يضاف لكل الخروقات السابقة المعرقلة للمضي في تنفيذ الاتفاق، هو دليل قوي جدا يكشف المتضرر من تحرك التحالف للسيطرة على المنفذ والحدود التي يتم من خلالها التهريب" . وأضاف "خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخونج ستعجل بإذن الله بحلحلة الأمور". وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة.

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