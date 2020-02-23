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الإنتقالي يكرم قائد نقطة دوفس المقدم محمود الكلدي

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الإنتقالي يكرم قائد نقطة دوفس المقدم محمود الكلدي

عدن - الخليج 365

كرم المجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، قائد نقطة دوفس ، المقدم محمود الكلدي، نظير دوره في ضبط ومكافحة عمليات التهريب .

 

وقام اللواء سالم عبدالله السقطري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، بتكريم الكلدي .

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وفي التكريم، أشاد اللواء السقطري والدكتور الوالي، بدور أجهزة الحزام الأمني في نقطة دوفس بقيادة المقدم الكلدي في أداء مهامهم الأمنية واليقظة التامة التي يتحلون بها في التفتيش الدقيق وضبط عناصر التهريب الذين يحاولون إدخال المخدرات والأسلحة إلى العاصمة عدن.

 

ومن جانبه، أبدى القائد الكلدي، اعتزازه بهذا الكريم، مؤكدا أنه يمثل حافز إضافي لمنتسبي نقطة دوفس وباقي النقاط الأمنية في العاصمة عدن وباقي المحافظات لمضاعفة الجهود ورفع اليقظة والحس الأمني .

 

حضر التكريم العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية بمحافظة أبين، والقائد محسن الوالي القائد العام لألوية الدعم والاسناد.

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