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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال باكريت بعد قرار إقالته وكيف وصف محافظ المهرة الجديد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
خاص_الخليج 365
بارك محافظ المهرة السابق، راجح سعيد باكريت، لخلفه، محمد علي ياسر، الذي صدر اليوم الأحد قراراً جمهورياً قضى بتعيينه محافظاً للمحافظة .
جاء ذلك في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، عقب ساعة من إقالته .
وقال باكريت "أهنئ وأبارك لأخي محمد علي ياسر نيلة الثقة وتعيينه محافظا لمحافظة المهرة، إذ انه يعد أحد رجال الدولة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة" .
واضاف "تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في مهامه الوطنية القادمة" .
وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لهذا العام بتعيين راجع سعيد باكريت عضواً في مجلس الشورى .
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