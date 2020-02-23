ماذا قال باكريت بعد قرار إقالته وكيف وصف محافظ المهرة الجديد ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

خاص_الخليج 365

بارك محافظ المهرة السابق، راجح سعيد باكريت، لخلفه، محمد علي ياسر، الذي صدر اليوم الأحد قراراً جمهورياً قضى بتعيينه محافظاً للمحافظة .



جاء ذلك في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، عقب ساعة من إقالته .

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وقال باكريت "أهنئ وأبارك لأخي محمد علي ياسر نيلة الثقة وتعيينه محافظا لمحافظة المهرة، إذ انه يعد أحد رجال الدولة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة" .

واضاف "تمنياتي له بالتوفيق والنجاح في مهامه الوطنية القادمة" .

وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لهذا العام بتعيين راجع سعيد باكريت عضواً في مجلس الشورى .