شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عربي يوثّق بالفيديو قيام والده بقتل والدته خنقاً .. السبب صادم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكّن طفل مصري من توثيق لحظة قيام والده بقتل زوجته وخنقها بسبب شكّه في سلوكها في قرية شرنقاش بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.
وبالفحص بعد الإبلاغ عن الجريمة، تبين وجود جثة السيدة ترتدي ملابسها كاملة، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف في الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة العام.
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ومن خلال البحث والتحريات من قبل ضباط المباحث، تقدم نجل المتوفى 9 سنوات بهاتف محمول مسجل عليه مقطع فيديو للاب أثناء مشادة بينهما.
ويُظهر الفيديو خنق الأم بـ”إيشارب” حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد أن تأكد من إزهاق روحها ترك المسكن.
وباستدعاء المتهم وعرض الفيديو عليه اعترف بقتل زوجته لشكه في سلوكها ولكونها لم تعامله باحترام.
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