شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ناشط سعودي يكشف كيف أُسقِط عائض القرني أمنياً وقضايا أخلاقية تفضحه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط السعودي محمد العمري أن الداعية السعودي عائض القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية.

جاء ذلك تعليقا منه على الهجوم الذي قام به عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا.

جديد "الخليج 365"

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وتوقع الناشط السعودي أن لا يطول به الحال خارج السجن، قائلاً إنه في غضون أسابيع أو اشهر قليلة سيودع في السجن.

وأكد أن عائض القرني أُسقِطَ أمنياً، وعليه قضايا سرقة وقضايا أخلاقية قديمة .

وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .



واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.



وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية .