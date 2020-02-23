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شاهد.. ناشط سعودي يكشف كيف أُسقِط عائض القرني أمنياً وقضايا أخلاقية تفضحه

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط السعودي محمد العمري أن الداعية السعودي عائض القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية.

جاء ذلك تعليقا منه على الهجوم الذي قام به عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتوقع الناشط السعودي أن لا يطول به الحال خارج السجن، قائلاً إنه في غضون أسابيع أو اشهر قليلة سيودع في السجن.

وأكد أن عائض القرني أُسقِطَ أمنياً، وعليه قضايا سرقة وقضايا أخلاقية قديمة .

 

الناشط السعودي محمد العمري: #عائض_القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية pic.twitter.com/IgzGAme5IN

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2020
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الجزيرة مباشر@ajmubasher

الناشط السعودي محمد العمري: #عائض_القرني لا يستطيع السكوت أو رفض ما يُطلب منه لأن عليه قضايا سرقات وقضايا أخلاقية

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

 

 

وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد .

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي  ولا يناصر المسلمين .


واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.


وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية .

 

 

🔴فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..

📍صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗ pic.twitter.com/T6wUMP0dr8

— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 22, 2020
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وطن. يغرد خارج السرب@watan_usa

????فيديو يفضح تاجر الدين #عائض_القرني عن مواقفه من #أردوغان و #تركيا قبل أن تصدر أوامر #محمد_بن_سلمان له بالهجوم والإساءة وبعدها ..

????صدق من قال: "لولا المحن لظل عائض القرني في نظرنا مثل #سلمان_العودة"❗

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المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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