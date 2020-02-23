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شكرا لقرائتكم خبر عن ردّ قوي من أكاديمي عُماني على تحليل نشرته مواقع إماراتية يهاجم السلطنة والكويت وقطر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ردّ الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود على تحليل نشره “مركز الإمارات للدراسات” للكاتب السعودي خالد الزعتر، اتهم فيه المركزُ قطر وسلطنة عمان والكويت بأنها سبب تعطيل عمل مجلس التعاون الخليجي.
واستغرب الأكاديمي العُماني من نشر صحيفة “العين” الإماراتية للتحليل الذي وصفه بـ”تخريف ضحل وتافه يقلب الحقائق “، ومليء بالمغالطات و مخالف للعقل والمنطق.
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وفي التحليل الذي نشره “مركز الإمارات للدراسات”، يزعم الكاتب السعودي “الزعتر” أنّ الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.
وعلّق “باعبود” على ما جاء في التحليل بقوله: “ليس بغريب أن ترى تحليل تخريف ضحل، تافه يقلب الحقائق مليء بالمغالطات و مخالف للعقل والمنطق تتهم فيه قطر وعمان و الكويت بأنها سبب تعطيل عمل مجلس التعاون الخليجي ولكن الغريب هو نشره في صحيفة العين والأشد غرابه التغريد به من قبل مركز الإمارات للدراسات”.
وتساءل الأكاديمي العُماني: “أهذه حالة تصعيد متعمدة أم هستيريا؟”.
وتباع قائلاً: “الواقع أن السبب الرئيسي الذي قاد إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي أزمة الخليج المفتعلة والعبثية من قبل السعودية والإمارات والبحرين التي لم تراعي إهتمام للنظام الأساسي للمجلس وخالفت أنظمته وإتفاقياته وهمشت عمله وآلياته وأتبعت سياسات شاذة فرقت اللحمة بين دول الخليج وشعوبها”.
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