شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقطع الفيديو الذي نشره مصري في الكويت وأشعل جدلاً ودفع المباحث للقبض عليه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر أمني كويتي إن مصرياً روّج فيديو مسيئاً، تم تصويره في مصر وأعاد نشره في الكويت.
وبحسب المصدر، فقد توصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية “الجرائم الإلكترونية”، إلى هوية المقيم المصري.
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وقال المصدر إن المصريّ نشر على حساب خاص به فيديو يحتوي على صور لأحد الشوارع الرئيسة في الكويت، وصوت مسن مصري، لم تظهر صورته، تلفظ في بلاده بعبارات غير لائقة، إلا أنه وبعد ترويج المقطع بدا كأنه يتعمد الإساءة للدولة المنشور فيها.
وأكمل المصدر الأمني أن التحقيقات مع المضبوط تسعى إلى الوقوف على الهدف على نشره للمقطع، وهل هو الذي قام بتركيب الصوت عليه، أم شخص آخر؟.
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