اخبار الخليج / اخبار اليمن

التميمي يتفقد سير الأعمال التأهيلية للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يتفقد سير الأعمال التأهيلية للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

التميمي يتفقد سير الأعمال التأهيلية للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

Advertisements
الخليج 365 - المكـلا

تفقد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، برفقة نائب المدير العقيد سعيد بن دويس العوبثاني، سير الأعمال التأهيلية الجارية في عدد من مبانئ الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

واطلع العميد التميمي من مدير إدارة المشاريع بالإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت الملازم أول عميد العامري، على آلية سير العمل والإنجاز الذي تم في مشروع تأهيل العديد من الأعمال الإنشائية، والمدة المحددة للإنتهاء.

وأشار المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، على أن المشروع سيشمل صالة رياضية لنادي إتحاد الشرطة، وأعمال تشجير واسعة، وظلة، وغيرها من الأعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يتفقد سير الأعمال التأهيلية للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا