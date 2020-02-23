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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يتفقد سير الأعمال التأهيلية للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
تفقد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، برفقة نائب المدير العقيد سعيد بن دويس العوبثاني، سير الأعمال التأهيلية الجارية في عدد من مبانئ الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
واطلع العميد التميمي من مدير إدارة المشاريع بالإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت الملازم أول عميد العامري، على آلية سير العمل والإنجاز الذي تم في مشروع تأهيل العديد من الأعمال الإنشائية، والمدة المحددة للإنتهاء.
وأشار المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، على أن المشروع سيشمل صالة رياضية لنادي إتحاد الشرطة، وأعمال تشجير واسعة، وظلة، وغيرها من الأعمال.
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