البحسني يتسلّم درع "الوفاء" عرفاناً بدوره في إطلاق شارة "تلفزيون حضرموت" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، درع "الوفاء" من إدارة وموظفي قطاع تلفزيون حضرموت الحكومي عرفاناً بدوره وجهوده في إطلاق شارة القناة يوم 20 فبراير الجاري على القمر الصناعي "النايل سات".



وأعرب رئيس القطاع مجاهد سالمين بن علي الحاج، عن تقدير وعرفان الإدارة والموظفين وأبناء حضرموت كافة لجهود محافظ المحافظة في دعم بدايات الانطلاقة وتجسيد القطاع واقعاً تفخر به حضرموت في العصر الحديث.

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وأطلع رئيس القطاع، السيد المحافظ، على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وتوقيعه على عقد إطلاق تلفزيون حضرموت على "النايل سات"، وبنود العقد، وسير العمل حالياً في مجال التدريب وإعداد البرامج الهادفة.

وأكد المحافظ أن إطلاق "تلفزيون حضرموت" في فضاء الإعلام المرئي يعدّ حدثاً إعلامياً كبيراً ومهماً ، مشيراً الى أن الآمال منذ البداية كانت طموحة بإطلاق قناة نوعية وبحلّة حديثة تخدم الثقافة والاقتصاد والأمن والتنمية في البلد بشكل عام وفي حضرموت بوجه الخصوص، موضحاً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل دعمها لقطاع تلفزيون حضرموت بإستقدام خبير متخصص في مجال الإعلام المرئي من جمهورية مصر العربية للإسهام في تأسيس القناة على أسس عالية من الجودة في البرامج.

وشدّد المحافظ على روح التعاون لطاقم القطاع للإرتقاء بمستوى العمل، وخدمة القضايا العليا للبلد.