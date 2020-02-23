شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر تعميماً لقرار وزير الثروة السمكية.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، تعميماً لقرار وزير الثروة السمكية رقم "42" لسنة 2019م.



وقضى القرار بتكليف يسلم سعيد عمر بابلغوم ، قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي "حضرموت - شبوة - أرخبيل سقطرى" .

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