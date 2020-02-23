شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى بقرار جمهوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين راجح سعيد باكريت عضوا في مجلس الشورى.



وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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