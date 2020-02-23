الكعبي : الشرعية فشلت وخسرت ما حرره التحالف وأبناء الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365

قال الخبير والمحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي، أن الشرعية فشلت في إنجاز شيء لصالح اليمن وخسرت ما حرره التحالف وأبناء الجنوب .



جاء ذلك في تغريدة له شن خلالها هجوماً لاذعاً على وزراء الشرعية الذين يحملون دولة الامارات مسؤولية الخسائر العسكرية التي تمت في الجوف ومأرب.

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وجاء في تغريدة الكعبي "الشرعيه فشلت في إنجاز شي لصالح اليمن، وزرائها يلقون باللوم علينا في سقوط الجوف والمحرر من مأرب" .

وأضاف "قالوا اتركونا وسنحرر أرضنا من الحوثه ففعلنا فسقط ما حرره التحالف وأبناء الجنوب" .. لافتاً إلى أن قوات الإصلاح في مأرب وحضرموت لم يتم إستخدمها ضد الحوثه وتركتوها تسقط.

واختتم تغريدته متسائلا:هل للشرعيه إنجاز؟..استمرارها استمرار الفشل.