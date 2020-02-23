اخبار الخليج / اخبار اليمن

عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن

متابعات_الخليج 365

بدأت المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، بالعودة بعد خروجها مساء أمس السبت، نتيجة انفجار كيبل مابين المنصورة وبلوك 8 بالدائرة رقم واحد، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل مديريات العاصمة عدن

Advertisements

 

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، "في هذه اللحظات بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا لبعض مناطق مديريات عدن عقب خروج المنظومة" .

 

ولاتزال الفرق الهندسية والفنية تحاول اعادة تشغيل محطات التوليد على مراحل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا