شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، بالعودة بعد خروجها مساء أمس السبت، نتيجة انفجار كيبل مابين المنصورة وبلوك 8 بالدائرة رقم واحد، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل مديريات العاصمة عدن

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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، "في هذه اللحظات بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا لبعض مناطق مديريات عدن عقب خروج المنظومة" .

ولاتزال الفرق الهندسية والفنية تحاول اعادة تشغيل محطات التوليد على مراحل.