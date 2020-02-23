شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : الصين تطلق تحذير مرعب وخطير لكل دول العالم وتقول لهم ..لا تأكلو لحم هذا الحيوان حتى لو كنتم ستموت جوعا لأنكم ستصابون مباشرة بفيروس كورونا القاتل انتم وعائلتكم.. (شاهد صورة للحيوان القاتل) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الصين تطلق تحذير مرعب وخطير لكل دول العالم وتقول لهم ..لا تأكلو لحم هذا الحيوان حتى لو كنتم ستموت جوعا لأنكم ستصابون مباشرة بفيروس كورونا القاتل انتم وعائلتكم.. (شاهد صورة للحيوان القاتل)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : الصين تطلق تحذير مرعب وخطير لكل دول العالم وتقول لهم ..لا تأكلو لحم هذا الحيوان حتى لو كنتم ستموت جوعا لأنكم ستصابون مباشرة بفيروس كورونا القاتل انتم وعائلتكم.. (شاهد صورة للحيوان القاتل) كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين. ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.







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