شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء تدعو الطلاب على عدم تسديد الرسوم لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء الطلبة الدارسين فيها إلى عدم تسديد رسوم الدراسة . وذكر مصدر مطلع لـ "كريتر سكاي" بأن قرار الجامعة جاء حتى تعود الأمور إلى نصابها، بعد قيام الحوثيين بالسيطرة على إدارتها واعتقال رئيسها. جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف المصدر بأن القرار يأتي تجنبا لعدم استحواذ الحوثيين على تلك الرسوم .

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