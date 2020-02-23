شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الصين تطلق تحذير مرعب وخطير لكل دول العالم وتقول لهم ..لا تأكلو لحم هذا الحيوان حتى لو كنتم ستموت جوعا لأنكم ستصابون مباشرة بفيروس كورونا القاتل انتم وعائلتكم.. (شاهد صورة للحيوان القاتل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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