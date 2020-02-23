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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو مروع) حينما فتح عيونه كانت الصدمة كبيرة ... أسد مفترس يلتهم تمساح ضخم وكبير بصورة مباغتة

عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) .

وننشر فيما يلي فيديو يبين المعركة الشرسة بين الأسد والتمساح

وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة . جديد اب برس : Advertisements عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة

السباحة عبر النهر للوصول للفريسة

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