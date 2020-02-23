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(فيديو مروع) حينما فتح عيونه كانت الصدمة كبيرة ... أسد مفترس يلتهم تمساح ضخم وكبير بصورة مباغتة

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عدن - ياسمين التهامي - (فيديو مروع) حينما فتح عيونه كانت الصدمة كبيرة ... أسد مفترس يلتهم تمساح ضخم وكبير بصورة مباغتة

عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) . 
وننشر فيما يلي فيديو يبين المعركة الشرسة بين الأسد والتمساح


وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة .

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة
السباحة عبر النهر للوصول للفريسة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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