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عدن - ياسمين التهامي - "صور" بفتوى دينية ... إعلامي شاب تحول إلى فتاة وأصبح فنانة شهيرة

هناك الكثير في الوطن العربي لا يعرفون أصل الفنانة اللبنانية الشهيرة "جويل بدر"، والتي لم تولد أنثى ولكنها كانت شابًا يدعى "عبدالوهاب"، والذي كان يعمل مقدمًا لبرامج في لبنان، لكن سرعان ما تحول جنسيًا وعاد في شكل أنثى ليقتحم مجال الفن.

«عبدالوهاب» او «جويل بدر» الآن، قام بعمليات نصب واحتيال جمع فيها ثروة كبيرة مكنته من إجراء عملية تحول جنسي، لكنها أعلنت أكثر من مرة أنها حاولت الانتحار بسبب حالتها النفسية، كما أنها ارتدت الحجاب فترة قبل أن تقرر التخلي عنه مرة أخرى.

جديد اب برس :

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قبل التحول الجنسي

أصبح مقدما لبرنامج اجتماعي لحساب إحدى القنوات اللبنانية، وحينما كان يسجل إحدى الحلقات مع فريق عمل تصويري في أحد المطاعم في النبطية بلبنان، وإثر انتهائه وتوجهه إلى منزله في النبطية، أوقفته دورية من فرع المعلومات بناء على العديد من المذكرات القضائية بحقه من نصب واحتيال وتزوير، وأودع سجن النبطية لأكثر من 3 أشهر، ليفرج عنه ، ولكن بعد مدة قصيرة أطل عبر إحدى القنوات التلفزيونية متحولا جنسيا باسم جويل بدر.

بعد التحول الجنسي

تقول جويل بدر الفنانة التي أصبحت مشهورة، في أحد المقابلات الصحفية :« قررت أن أرتدي الحجاب لأنني إنسانة أحب أن أكون محتشمة، وقبل ان أرتديه كنت بعيدة جداً عن الله وقررت أن التزم في تلك الفترة وأرتدي الحجاب الذي كان ندراً عليّ».

وتابعت:« ولكن بسبب التعليقات التي كنت أتلقاها، منها مثلاً أنني ارتدي الحجاب كي أستر على أمر معيّن وغيرها من الأمور والذي صدمني أكثر أن شعبية الشخص عندما يكون مستّراً تقل بشكل كبير، وهذا لا يعني أنني خلعت الحجاب من أجل الشعبية، بل من أجل حكي الناس».

تصحيح وليس تحول

الفنانة جويل بدر اكدت في تصريحات خلال حوار لموقع الفن اللبناني نشر أمس، أنها متصححة جنسياً وليست متحولة ولا حتى مثلية، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها كانت قد اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت.

وأضافت أن المفتي الشيخ أحمد طالب إطلع على ملفها، وأكد أن الموضوع لم يكن بيدها وهو بطبيعة الحال إنسان لا يرتشى ويعرف ماذا يقول.

وكشفت جويل أنها حاولت أن تنتحر عدة مرات ولم تستطع تخطي الموضوع، إلا بعد أن دخلت في علاقة حب مع شخص غيّر لديها العديد من المفاهيم في الحياة.

صديقتها سوزي "شيميل"

وردت جويل على الذين اتهموها بالتمثيل، حين بكت مباشرة على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متأثرة بخبر وفاة الفنانة سوزي بسكتة قلبية أمام بيتها.

وتابعت كاشفة عن سبب تكفلها بمصاريف الدفن والعزاء، مشيرة إلى أن سوزي كانت قد قالت لها إنها ستموت قريباً وكشفت عن اللغط الذي حصل حين تم دفن سوزي، وأنها تفاجأت عندما علمت أنها shemale بعد وفاتها إذ كانت تظن أنها ذكر.

وقالت إنها تحضر لفيلم سينمائي يروي قصة حياتها، إلا أنها ترى نفسها في المستقبل في البيت وفي المطبخ.