اختتام فعاليات اللقاء العلمي السنوي الثاني لأمراض القلب بمدينة المكلا

اختتم، أمس الجمعة، في مدينة المكلا، اللقاء العلمي السنوي الثاني بمدينة المكلا، الذي نظمته مؤسسة أمراض القلب الخيرية من 19 ـ 21 فبراير، بمشاركة 630 استشاريًا وأخصائيًا من اليمن، ودول عربية وأجنبية.

وشهد اللقاء 55 محاضرة علمية وورشة عمل، استعرضت آخر ما توصل له العلم الحديث، في مجال أمراض القلب والتخصصات ذات العلاقة، قدمها مستشارون وأخصائيون من اليمن وإيطاليا وكندا وجمهورية مصر العربية والسعودية وسلطنة عمان وغيرها.

وعلى مدى ثلاثة أيام شهد اللقاء سلسلة من المحاضرات وورش العمل، ومداخلات مباشرة لخبراء واستشاريين من كندا وإيطاليا، إلى جانب تكريم الفائزين بأفضل بحوث علمية في مجال أمراض القلب، بهدف إثراء المحتوى العلمي للقاء.

وعبر المشاركون في اللقاء عن ارتياحهم لحسن التنظيم والإعداد، واختيار عناوين الورش والمحاضرات بعناية، لتواكب الجديد في أمراض القلب.

وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم قد أشاد بتنظيم اللقاء، مشيرا إلى أنه يعد من أنجح اللقاءات العلمية، التي يعد لها بشكل متميز في الوقت الحالي، متمنيا أن تسهم مخرجاته في رفع القدرات العلمية، وتحسين الخدمات الصحية في حضرموت وجميع المحافظات.