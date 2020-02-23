شكرا لبحثكم عن خبر الضالع ..اخر المستجدات تؤكد بان الجبهات تزداد اشتعالا وارتفاع خسائر الحوثيين (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تزداد المواجهات في جبهات شمال الضالع سخونة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي والتي لقي ثلاثة من عناصرها مصرعهم، وجرح أكثر من خمسة آخرين، جنوب غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، فيما واصلت المليشيا تعزيز صفوفها بالآليات والقوى البشرية.

وأكد مصدر عسكري ميداني لوكالة خبر، أن مواجهات شرسة تجددت في جبهة بتار، جنوب غربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، فجر السبت، بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وبحسب المصدر، فإن المواجهات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، امتدت إلى منطقة صبيرة، شمالي معسكر الجب الاستراتيجي، وأسفر عنها مقتل عنصرين حوثيين، وجرح أكثر من خمسة آخرين.

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بدورها، عززت المليشيا الحوثية صفوفها المتمركزة على تخوم منطقة صبيرة، بعدد من الأطقم العسكرية والقوى البشرية، تخوفاً من أي تقدم للقوات المشتركة، بحسب مصادر محلية.

في السياق، استهدفت مدفعية المشتركة والمقاومة الجنوبية تجمعات لمليشيا الحوثي، غربي مدينة الفاخر، أصابت خلالها أهدافها بدقة عالية، فيما تخلل القصف المدفعي تبادل إطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفر عنه مصرع عنصرين حوثيين، وسقوط عدد من الجرحى.

وفي منطقة شليل، شمالي جبهة باب غلق، على المحور الشمالي لمركز الفاخر، واصلت المليشيا تحشيداتها، في الوقت الذي يسود الجبهة هدوء حذر.

وتكبدت المليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال الأسابيع القليلة المنصرمة في مختلف جبهات الضالع، فضلا عن مصرع وجرح عدد من قيادات البارزة بينهم قيادات من الصف الأول، دفعت بهم المليشيا بمراحل متفاوتة لرفع معنويات مقاتليها بسبب الانهيار الذي ساد أوساطها.