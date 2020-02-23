شكرا لبحثكم عن خبر وثائقيان يمنيان يضعان لندن أمام جرائم مليشيا الحوثي في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فيلمين وثائقين جرائم المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً ضد ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.

واكد سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان خلال حضوره مهرجان شمال اوروبا للأفلام المنعقد في العاصمة البريطانية لندن ،ان وجود هذا النوع من الأفلام الوثائقية يساعد في توضيح الصورة الحقيقية للحرب التي تشهنا المليشيا الحوثية ضد ابناء الشعب اليمني منذ سبتمبر 2014 وحتى الآن..مشدداً على ضرورة تكثيف مثل هذه الأفلام التي تظهر الحقيقة والحياد..مطالباً كافة المهتمين بالملف اليمني الالتزام بالحياد.

واستعرضت المخرجة الأردنية اليمنية نسرين الصبيحي خلال مشاركتها في المهرجان مع مخرجي أفلام وثائقية من 50 دولة، الوضع الانساني في اليمن اثر الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ضد ابناء الشعب اليمني من خلال فيلمي "عاصم"، و"ماذا بقي مني" والتي نقلت من خلالهما صورة من داخل المناطق التي يصعب الوصول إليها في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية.

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واشارت الصبيحي الى ما يتعرض له المدنيين في اليمن من عملية توظيف واستغلال سياسي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وزرعها ثقافة القتل ورفض الآخر عبر ترديد شعار الموت الملصق في كل مكان..لافتة الى ضحايا الالغام من مبتوري الاطراف بفعل الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية.

وتطرقت المخرجة الصبيحي الى ماتقوم به المليشيا الحوثية من تجنيدها للاطفال والاخفاء القسري الذي طال الكثير من السياسيين والاكاديميين والصحفيين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين.

*سبأنت