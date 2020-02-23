شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تعاود استهداف نقاط الرقابة المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في خرق صارخ لاتفاق ستوكهولم، عاودت المليشيات الحوثية، السبت 22 فبراير/شباط 2020م، استهداف نقاط الرقابة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وذلك بعد 5 أيام فقط من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران استهدفت بعدة طلقات شيكي من جهة جولة يمن موبايل طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء. Advertisements وكانت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية دانييلا روسلاك عقدت، الثلاثاء الفائت، اجتماعا هاما مع ضباط الارتباط لإنقاذ آلية التهدئة التي لم تلتزم بها المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية، وكذا سرعة نشر مراقبين أمميين إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس. وفيما كان الاجتماع المشار إليه قد خرج بعدة نقاط أهمها وقف استهداف نقاط الرقابة فمن شأن الاستهداف الجديد لنقطة سيتي ماكس وضع اللجنة الأممية على المحك. وسبق للمليشيات الحوثية أن استهدفت نقاط الرقابة كان آخرها استهداف نقطة رقابة المنظر بقصف مدفعي مطلع الشهر الجاري.

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