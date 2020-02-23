شكرا لبحثكم عن خبر تركيا تعفي مواطني 5 دول من تأشيرة الدخول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي اقصوي، إعفاء سلطات بلاده مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرة الدخول، بهدف تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأوضح أقصوي في بيان، اليوم الخميس، أن الدول المشمولة بالإعفاء هي: النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وأضاف أن قرار الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مارس القادم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط قطاع السياحة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.
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