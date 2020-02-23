شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الاطباء يرفضون إجراء عملية لـ غزوان المخلافي لهذا السبب ويكشفون عن حالته الصحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض الاطباء اجراء أي عملية لـ غزوان المخلافي الذي اصيب في اشتباكات مساء امس الاول مع مسلحي غدر الشرعبي في حي المغتربين بالقرب من البريد .

وأوضح مصدر طبي لـ صيرة بوست ان غزوان اصيب برصاص في الصدر واستقرت بجوار القلب وان هناك خطورة كبيرة على حياته في حال اجريت له العملية .

ويخشون ان يلقى غزوان حتفه خلال العملية ما يعرضهم لإنتقام العصابات المسلحة والقيادات النافذة التي تدعمه .

ونصح الأطباء عائلة غزوان بنقله الى عدن , غير ان هناك اشكاليات أمنية حول ذلك , جراء اوامر القبض القهرية الصادرة بحق غزوان من المحكمة الجزائية في عدن.