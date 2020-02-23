شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الاطباء يرفضون إجراء عملية لـ غزوان المخلافي لهذا السبب ويكشفون عن حالته الصحية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفض الاطباء اجراء أي عملية لـ غزوان المخلافي الذي اصيب في اشتباكات مساء امس الاول مع مسلحي غدر الشرعبي في حي المغتربين بالقرب من البريد .
وأوضح مصدر طبي لـ صيرة بوست ان غزوان اصيب برصاص في الصدر واستقرت بجوار القلب وان هناك خطورة كبيرة على حياته في حال اجريت له العملية .
ويخشون ان يلقى غزوان حتفه خلال العملية ما يعرضهم لإنتقام العصابات المسلحة والقيادات النافذة التي تدعمه .
ونصح الأطباء عائلة غزوان بنقله الى عدن , غير ان هناك اشكاليات أمنية حول ذلك , جراء اوامر القبض القهرية الصادرة بحق غزوان من المحكمة الجزائية في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الاطباء يرفضون إجراء عملية لـ غزوان المخلافي لهذا السبب ويكشفون عن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.