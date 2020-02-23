شكرا لبحثكم عن خبر عناصر تابعة للحوثي تقع في كمين نصبته قوات الجيش غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثمرت التكتيكات الجديدة للقوات الحكومية في عملية استنزاف بشرية ومادية كبيرة لعناصر الحوثي ،حيث أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تنفيذ كمائن ناجحة ضد مليشيا الحوثي غربي محافظة تعز، جنوب غري اليمن. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على "تويتر" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيات إلى كمائن محكمة في جبهة مقبنة غربي تعز وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدّات. ويوم أمس الجمعة، أعلنت قوات الجيش عن تنفيذ هجوم ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، شرقي مدينة تعز. وأوضح مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي قامت بتفجير عبوة ناسفة في الخطوط الامامية لجبهة التشريفات، وحاولت الهجوم وتم الاشتباك معها وصدها من قبل قوات الجيش واجبارها على التراجع.

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