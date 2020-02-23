شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على المحافظة التي حشد إليها الحوثي ومازال يحشد حتى اللحظة للعودة مرةً أخرى فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة عن تحركات كبيرة تجريها ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تجري عملية حشد كبير وواسع في مناطق رداع ومحيطة. وأضافت المصادر أن الميلشيا الحوثية تحشد مقاتلين في منطقة عفار القريبة من منطقة قانية التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأفادت المصادر أن الحشود التي تجهزها وتدفع بها الميلشيا الحوثية غير مسبوقة, حيث تجمعها من مختلف مناطق ومديريات البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الميلشيا الحوثية تعد العدة للهجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقة قانية ومحاولة العودة إلى مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة.