شكرا لبحثكم عن خبر إختفاء فتاة من أمام مدرستها في صنعاء (الاسم الصورة ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختفت فتاة في العاصمة صنعاء، عن الأنظار منذ صباح أمس .

وقال الناشط الحقوقي نبيل فاضل ، في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك " أن الطالبة اريج عبد السلام محمد احمد خرجت من البيت الساعة 7ونص صباحا (امس) الى المدرسة ولم تعود الي البيت حتى الآن . وأضاف بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما اختفت من أمام مدرسة الرماح جوار جولات الحباري بصنعاء ، وأهلها يبحثون عنها من يوم أمس دون أن يحصلوا على أي معلومة تفيد بمن خطفها أو المكان الذ تتواجد فيه".