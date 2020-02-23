شكرا لبحثكم عن خبر إختفاء فتاة من أمام مدرستها في صنعاء (الاسم الصورة ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اختفت فتاة في العاصمة صنعاء، عن الأنظار منذ صباح أمس .
وقال الناشط الحقوقي نبيل فاضل ، في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك " أن الطالبة اريج عبد السلام محمد احمد خرجت من البيت الساعة 7ونص صباحا (امس) الى المدرسة ولم تعود الي البيت حتى الآن . وأضاف بأن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما اختفت من أمام مدرسة الرماح جوار جولات الحباري بصنعاء ، وأهلها يبحثون عنها من يوم أمس دون أن يحصلوا على أي معلومة تفيد بمن خطفها أو المكان الذ تتواجد فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر إختفاء فتاة من أمام مدرستها في صنعاء (الاسم الصورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.