شكرا لبحثكم عن خبر حمود العودي .. سنستأنف صرف المرتبات عقب التغلب على الوسيط المصرفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور حمود العودي، رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، انه سيتم تغطية مرتبات التربويين و المتقاعدين العسكريين و الأمنيين و كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة “وفق كشوفات ديسمبر٢٠١٤م” من الأرصدة المجنبة بالبنك المركزي بالحديدة.

و تورد إلى فرع البنك المركزي بالحديدة الرسوم الضريبية و الجمركية على سفن المشتقات النفطية التي تصل تباعا إلى ميناء الحديدة، غرب اليمن، باشراف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

و أشار الدكتور العودي، أنه سيتم تعزيز الفارق من قبل البنك المركزي بعدن. مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمحافظة الحديدة بالنسبة للتربويين لشهري ديسمبر ٢٠١٩م و يناير ٢٠٢٠م.

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و أكد العودي أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل حكومة هادي و وزارتي الخدمة المدنية و المالية بهذا الصدد.

و نوه إلى أن هناك جهود تبذل من قبل وزارة الخدمة المدنية لصرف مستحقات أساتذة الجامعات و القضاء و الصحة و جهاز الرقابة و المحاسبة و الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

و أوضح العودي أن الصرف سيستأنف خلال الأسابيع القادمة، بعد التغلب على “عقبة” الوسيط المصرفي الناقل من عدن إلى جميع المحافظات.