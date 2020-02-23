شكرا لبحثكم عن خبر رئيس المجلس التشريعي العدني يبعث رسالة للرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث الاستاذ مروان انجلان رئيس المجلس التشريعي العدني رئيس مجلس أبناء عدن رسالة تهنئة لفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثامنة لانتخابه رئيسا للجمهورية يوم ال21 فبراير 2012م وبإجماع شعبي عن طريق صناديق الاقتراع.

حيث قال مروان انجلان رئيس المجلس التشريعي العدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رؤساء المجالس في مديريات محافظة عدن وانصار المجلس في المحافظات الجنوبية نشد على أيديكم لتحقيق الانتصار الحقيقي للشعب اليمني قاطبة وعدن خاصة وهو تفعيل الحكم الذاتي لمدينة عدن ورد الاعتبار لكوادر مدينة وتمكينهم من إدارة مدينتهم كونهم الحريصون على أهلها وأمنها واستقرارها وازدهارها من خلال مشروعكم الوطني دولة اتحادية وسرعة تنفيذ مشروع الأقاليم.

واضاف انجلان وبهذه المناسبة الوطنية نقول للمروجين والإنتهازيون الذين يحاولون تشويه فخامة الرئيس هادي لا تعبثوا بعقولكم فالرئيس هادي أكبر تحليلكم السياسي والفلسفة التي لن تنال من شخص الرئيس هادي ولكن سوف تزيده قوة وصلاب.

* من وليد نعمان