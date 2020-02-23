صراع الطيرمانات يشتعل من جديد بين قيادات بارزة ومقربة من زعيم مليشيا الحوثي في صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مواقع اعلامية عن تفجر خلافات واسعة وحادة داخل قيادات بارزة في مليشيا الحوثي وتحديداً داخل أسرة عبدالملك الحوثي على خلفية الصراع على السلطة والنفوذ بين أقطاب المليشيا. وأكد مصدر أن هناك خلافات بين المدعو يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي والمعين وزيراً للتربية في الحكومة الانقلابيه الغير معترف بها وابنه عمه القيادي المدعو محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحركة الارهابية مشيراً إلى أن الخلافات جاءت عقب تصاعد خلاف يحية الحوثي والقيادي النافذ أحمد حامد المعين من قبل المليشيا مديراً لمكتب المشاط في صنعاء والمحسوب على جناح محمد علي الحوثي. منوها أن يحي الحوثي توعد بإقالة أحمد حامد بعد اتهامه بالفساد وسرقة المساعدات وابتزاز المنظمات الإنسانية والإساءة لصورة المليشيا وأنه قام برفع تقرير عن ذلك لشقيقه عبدالملك. وأوضح المصدر أن محمد علي الحوثي رفض إقالة أحمد حامد مبرراً موقفه بما وصفه عدم التفريط فيما أسماهم الرجال المخلصين وما اعتبرهم المؤمنين الأوائل حسب وصفه وهي الصفة التي تتداولها المليشيا في إشارة للقيادات الحوثية خلال الحروب الستة. وتطرق المصدر إلى أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وهو أعلى سلطة في مليشيا الحوثي يدعم مقترح يحيى الحوثي وأنه سبق وحاول إقالة مدير مكتبه أحمد حامد إلا أن عبدالملك الحوثي وجه المشاط بالتمهل.

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