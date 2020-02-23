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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عسكري جنوبي : القبائل هي من تدافع عن مأرب والجوف وليس جيش الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365
أكد المحلل العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، أن من يدافع عن محافظتي مأرب والجوف في شمال اليمن، هم القبائل .
وقال في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "القبائل هي من تدافع عن مارب والجوف وعناصر حزب الاصلاح او ما يسمى الجيش الوطني تتواجد في ابين وشبوه وحضرموت للسيطرة على المحافظات الجنوبيه" .
واضاف "اصبح العدو اليوم هو الشعب الجنوبي وليس الحوثيين بل ان الحوثيين يحصلون على النفط والأسلحة والمال من الشرعية والجنوبيين يتعرضون لحصار جائر" .
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