الإنتقالي يناقش المعوقات التي يضعها الإخوان أمام تطبيق إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

ناقشت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أمين عام هيئة الرئاسة، أحمد حامد لملس، المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية وفي مقدمتها المعوقات التي تضعها قوى النفوذ الإخوانية في الحكومة اليمنية أمام تطبيق اتفاق الرياض .



Advertisements

وطالبت الهيئة التحالف العربي بالتوجيه نحو تطبيق اتفاق الرياض وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وفقاً لآليته المزمنة المحددة في بنوده والتي تفرض تنفيذ الجانب السياسي المتعلق بتعيين محافظ للعاصمة عدن ومدير أمنها، والتشاور لتشكيل الحكومة، وانسحاب القوات الشمالية من أبين وشبوة إلى مأرب.

كما شددت الهيئة على ضرورة إلزام الطرف الآخر بالوقف الفوري لتجنيد قوى الإرهاب وتحشيدهم لتفجير الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة عدن عدن ومحافظات الجنوب والضغط على الحكومة وقواتها للتوجه إلى الجبهات لوقف التساقط المريع لوحداتها في محافظات صنعاء ومأرب والجوف، وكشف طبيعة المؤامرة التي تحيكها جماعة الإخوان مع الحوثيين ضد الجنوب والتحالف العربي.

وفي الشأن الداخلي، اطّلعت الهيئة على تقارير حول أداء رئاسة الجمعية الوطنية ولجانها، وكذا تقارير أداء دوائر الأمانة العامة والقيادات المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى تقرير مُقدم من وحدة شؤون المفاوضات واتخذت ما يلزم من اجراءات بشأنها.