"الخليج 365" ينشر أيرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأحد 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للقترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 22 فبراير/ شباط 2020:

- قوات الجيش تتقدم في الغيل بالجوف وتسيطر على عدد من المناطق https://www.elyamnelaraby.com/461464 - مقتل عناصر حوثية كانت ضمن تعزيزات بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/461469 - جمال محسن لــ "النيل الإخبارية": مليشيا الحوثي تستهدف أمن منطقة الخليج والممرات الأمنة https://www.elyamnelaraby.com/461481 - بالصور.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/461477 - شاهد.. البحسني يكرّم أوائل الطلبة بجامعة العرب ويؤكد أن الجامعة باتت صرحاً علمياً كبيراً https://www.elyamnelaraby.com/461482 - بالصور.. الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تعثر على عبوتين ناسفتين وتبطلهما https://www.elyamnelaraby.com/461443 - تحالف دعم الشرعية: تدمير زورق مسير حوثي من محافظة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/461445 - مليشيا الحوثي بإب تخفي نحو 200 شخص منذ خمس سنوات https://www.elyamnelaraby.com/461451 Advertisements - القوات الحكومية تنصب كميناً محكماً لعدد من مسلحي الحوثي غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/461454 - مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بنيران القوات الحكومية "أسماء" https://www.elyamnelaraby.com/461455 - قصف حوثي على مزارع المواطنين وقراهم السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/461425 - صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح وشدا https://www.elyamnelaraby.com/461427 - مساع حوثية لتغيير أسماء مدارس حكومية بذمار https://www.elyamnelaraby.com/461428 - استهداف حوثي لنقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/46142 - الإصلاح يسلم معسكر اللبنات في الجوف للمليشيا دون قتالhttps://www.elyamnelaraby.com/461431 - خاص.. الاخوان بتعز يستبقون طلب نيابة عدن لقياداتهم بالإرهاب الفكري ضد القضاء https://www.elyamnelaraby.com/461439

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