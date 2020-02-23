شاهد.. البحسني يكرّم أوائل الطلبة بجامعة العرب ويؤكد أن الجامعة باتت صرحاً علمياً كبيراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، "58" متفوقاً ومتفوقة من أوائل الطلبة في مختلف التخصصات بجامعة العرب.



وأعرب المحافظ خلال حفل التكريم لأوائل كليات الطب والعلوم الصحية والحاسوب وتقنية المعلومات والعلوم الإدارية ، عن السعادة بما تحقق في جامعة العرب التي تم افتتاحها عقب تحرير ساحل حضرموت، وباتت اليوم تمثّل صرحاً علمياً كبيراً تفخر به المحافظة وبمخرجاته.

وقال المحافظ إن انطلاقة الجامعة منذ البداية كانت متميزة ووفق بنية وتقنيات دراسية متطورة وتجهيزات عالية وحديثة وكوادر أكاديمية كفؤة، مشيداً بتوفير التخصصات النادرة والمطلوبة في المحافظة والأجهزة المتطورة والتحديث الدائم المواكب للتطور العلمي.

وهنأ المحافظ أوائل الطلبة، داعياً إياهم الى أن يكونوا سفراء لجامعتهم ولحضرموت، وتحقيق رسالة الطب الدينية والإنسانية النبيلة .

Advertisements

بدوره أثنى وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.خالد باسليم بالتميز العلمي والتطور الذي تشهده جامعة العرب التي وضعت لنفسها بصمات صحيحة وفق مستويات متطورة للديمومة وضمان الجودة، وقال إن حضرموت تتصدّر زيارته الميدانية للجامعات الأهلية التي تعترف الوزارة بتميزها العلمي في حضرموت.

مشيداً بجهود السلطة المحلية في تحقيق الاستقرار ودعم التطور العلمي، ومترحّماً على روح د. صالح باصرّة رئيس مجلس أمناء الجامعة السابق الذي كانت له بصمات واضحة في المساهمة في انشاء الجامعة وفق مداميك قوية.

فيما أعرب رئيس جامعة العرب د.عبود محمد العبل عن الفخر بما وصلت اليه الجامعة اليوم والتي كانت نتاجاً لمرحلة الاستقرار ما بعد تحرير المكلا، وتعدّ بذرة ومؤشراً في طريق التنمية الاقتصادية والاستقرار الذي تنعم به حضرموت، شاكراً تعاون وجهود قيادة السلطة المحلية في الدفع بالتعليم الجامعي والتنمية والاستقرار.

وطاف المحافظ عقب ذلك بأقسام كليات الطب والعلوم الإدارية وتقنية المعلومات، متعرفاً من رئيس الجامعة د.عبود العبل ورؤساء الأقسام الى سير الدراسة والتجهيزات والأجهزة الحديثة والمتطورة في معامل وأقسام طب الأسنان والمختبرات والصيدلة والمهارات والعلوم الطبية الأساسية وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب والكيمياء وإدارة الأعمال والمحاسبة.