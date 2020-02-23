شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : طيران التحالف يستهدف منزل جنوب صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء اليوم الأحد، 23/شباط/2020، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن قصف جوي لمقاتلات التحالف طال أهدافا للمليشيا في جبل عطان.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

وبحسب شهود عيان فأن الانفجار نتج عن استهداف منزل في حي المؤتمر اسفل جبل عيان