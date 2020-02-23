بسبب مفعوله السحري على الحياة العائلية ... جميع أمراء واميرات وملوك الخليج يتهافتون عليه "منتج يمني اغلى من الذهب"

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يمكنك فهم الكثير عن حجر القمر من خلال النظر إلى جوانبه البصرية، حيث يبدو حجر القمر كأنه قمر كبير في سماء الليل. و يعتبر حجر القمر أحد الأحجار الكريمة التي تمتاز بشكلها الشفاف و الذي ينتج عنه العدي من الأضواء وفقاً للضوء المسلط عليه. و تزداد قيمة هذا الحجر كلما كان شفافاً أكثر.

و هناك العديد من أنواع حجر القمر وفقاً للون البلورة الموجودة عليه و التي تختلف خصائصها و إستخداماتها من نوع للآخر و تشمل هذه الأنواع:

الحجر الأزرق، و هو حجر يعزز وضوح العقل و الرؤية الداخلية و يساعد على التركيز. و هو مفيد بشكل خاص في رؤية الأنماط العاطفية و تحقيق التوازن بين طاقات الجسم.

الحجر الأبيض، و يعمل هذا الحجر على تحفيز الإدراك النفسي و الرؤية و عالم الأحلام، كما أنه ينشط الطاقة العاطفية لدى الرجال و يساعد الأطفال على النوم و التخلص من الكوابيس و الأرق.

الحجر الأصفر، و هو مهدئ للتوتر و القلق، و يعمل على تحفيز العقل. كما أنه يدعم الطاقة الإيجابية.

ما سبب تسمية حجر القمر بهذا الاسم

سمي بهذا الإسم بسبب ارتباطه بالخسوف، حيث أنه عند حدوث حالة خسوف القمر تبدأ هذه الأحجار بإفراز الماء، وقيل ان هذا النوع من الأحجار الكريمة تقي من مخاطر البحار ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

ما هي إستخدامات حجر القمر

كان يعرف قديماً بإسم حجر المسافر، حيث يعتبر هذا الحجر بمثابة حماية للأشخاص الذين يسافرون خلال الليل. و كان يحتفظ المسافرون بواحد من هذه الأحجار لضمان الآمان خلال الليل أثناء السفر.

جديد اب برس :

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و بالإضافة إلى ذلك فإن حجر القدم يقدم الدعم النفسي و يمنح الكثير من الطاقة الإيجابية، كما أن له تأثير فعال على الحب و الإثارة الجنسية و زيادة الخصوبة خاصة لدى النساء.

1- حجر القمر و القدرة على الشفاء

يساعد حجر القمر على التوفيق بين الإيقاعات الطبيعية للقوى البيولوجية لجسم الإنسان و إستخدام الطاقة الطبيعية. و يؤثر حجر القمر بقوة على الجهاز التناسلي للأنثى، و يعمل على تعزيز الخصوبة و سهولة الحمل و الولادة و يخفف أيضاً من آلام الدورة الشهرية و يوازن النظام الهرموني في الجسم و يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة و يمنع إحتباسها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعمل على زيادة نمو الأطفال، كما أنه قد يساعد على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة و التقدم في العمر مثل تغير لون الشعر و التغيرات الجلدية و غيرها، كما أنه مفيد في علاج الأرق و الحصول على نوم هاديء. و يمكن الإعتماد على حجر القمر في تعزيز إستيعاب الجسم للعناصر الغذائية و التخلص من السموم و علاج إضطرابات الجهاز الهضمي.

2- حجر القمر يساعد على تعزيز الطاقة العاطفية

إشتهر منذ زمن بعيد بقدرته على تهدئة الجسم و تحسين الحالة المزاجية و العاطفي، حيث يعمل على توازن طاقة الجسم و المساعدة في السيطرة على العواطف من خلال إخضاعها للإرادة بدلاً من التعبير عنها أو حتى الإحتفاظ بها و كتمانها. كما أنه يساعد على تحديد الأنماط العاطفية التي يتم تخزينها في العقل الباطن و يحفظ الشعور بالثقة و الهدوء.





و يساعد حجر القمر على تعميق الشعور بالذات مما يجلب السعادة و الثقة للشخص. و بالنسبة للنساء، فإنه له قوة كبيرة حيث يساعد المرأة على الإستبصار و رؤية الأمور بشكل أوضح، و يساعد الرجال على أن يكونوا أكثر إنسجاماً مع الأنثى و يشجع التفكير الإيجابي و التغلب على الأحزان و المشاكل العاطفية.

3- حجر القمر يعزز الطاقة الروحية

كان الهنود القدماء يعتقدون أنه هو حجر الرب و حجر الطهارة الروحية. و كانوا يعتقدون أن الإعتماد على هذا الحجر يعمل على تطهير الروح و التخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر على الإنسان. و يشير القدماء إلى انه يعمل على تفتيح العقل و زيادة التركيز و التفكير بطريقة إيجابية، كما أنه يمنح الشخص الأمل و الإلهام و يجعله يبتعد عن الأفكار السلبية و يساعد على إمتصاص الطاقة الإيجابية.





4- حجر القمر له طاقة ألوان

يحمل طاقة اللون الأبيض، و هو تجسيد للنظافة و النقاء و البراءة. القوى الطبيعية الخالدة للضوء الأبيض مرتبطة بالقمر، و هو اللون الذي نراه عندما يعكس القمر ضوء الشمس لنا. و كانت الإعتقادات القديمة تشير إلى أن اللون الأبيض لحجر القمر يمنحنا القدرة على الفهم و التركيز و يساعد على صفاء القلب و العقل.