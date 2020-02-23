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عدن - ياسمين التهامي - "فيديوصادم" هذا ما سيحدث في الخليج عام 2020 ... عطوان يرعب ملوك وأمراء دول الخليج ويفجر مفاجأة مدوية

قدم الكاتب العربي الشهير عبدالباري عطوان بعض التحليلات والقراءات السياسية لعام 2020 والتي سترسم مستقبل المنطقة. وكشف عطوان عن أبرز وأهم الكذبات السياسية التي حدثت في عالم اليوم، وعلى رأسها ، الرواية الأمريكية حول مقتل البغدادي، زعيم تنظيم داعش. جديد اب برس : Advertisements عبدالباري عطوان يرعب ملوك وأمراء الخليج

وأفرد عطوان عدد من القضايا المهمة، وقال إن أبرز وأهم حدث خلال العام هو الهجوم الجوي على معامل بقيق وخريص السعودية.

ونوه عطوان، إلى أن الهجوم، ربما يكون أقوى حدث خلال العشر السنوات الأخيرة، كونه عطل قرابة 50 بالمائة من الإنتاج السعودي، مشيرا إلى الكذب الأمريكي حول حماية المملكة وقدراتها الجوية !. وكشف عبدالباري عطوان تنبؤات مرعبة، ستحدث في العام الجديد، 2020، أبرزها انتهاء حرب اليمن، والحوار مع الحوثيين، بدون أي تدخل خارجي. وأكد عطوان، أن إسرائيل لن تشن أي هجوم عسكري على إيران، لأسباب مختلفة. في الفيديو التالي: تنبؤات أخرى ومهمة للعام الجديد، 2020م

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