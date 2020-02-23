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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" حينما أوشكت على افتراسه كانت النتيجة صادمة ... 14 أسد مفترس تهجم على فيل مراهق

يتميز الفيل بالذاكرة القوية وحاسة الشم القوية ويخشى الفيل النار والأصوات العالية، والفيلة عاطفية جداً ويظهر خوفها إذا رأت جمجمة لفيل آخر، مثلها مثل الإنسان، والفيلة من أكبر الحيوانات ضخامة، تتميز ذكورها بارتفاع يصل لـ4 أمتار وتزن 7000 كجم، كما توجد فيلة بيضاء نادرة الوجود وقد وصلت إلى مرتبة القداسة فى بعض الدول الآسيوية وكانت توضع في قصور الملوك والأمراء. استخدام الفيلة فى الحروب سابقا

استخدمت الفيلة سابقا في الحروب واستخدم القائد المشهور هانيبال قرطاجة عام 218 ق.م الفيلة من أجل اجتياز جبال الألب في فرنسا لغزو إيطاليا. كما استخدمه جيش إبرهة الأشرم لهدم الكعبة نحو سنة 570 ميلاديا. جديد اب برس : Advertisements 20 ساعة من النهار خاملة أما الأسود فيفوق وزن الذكور الكبيرة منها 250 كيلو جراما، وتقضي حوالي 20 ساعة من النهار وهي خاملة، كما تمضي الأسود قرابة ساعتين في النهار وهي تمشي وحوالي 50 دقيقة وهي تأكل، ومن المعروف أنها من الحيوانات المفترسة، ويستمر فى التنقل لمسافات شاسعة، إما وحيدا أو مع مرافقة الأزواج. ونعرض الآن لمعركة طبيعية بين فيل صغير و14 أسدا اكتشف بنفسك ماذا حدث هل غلب الفيل الأسود أم العكس.

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