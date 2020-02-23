شكرا لقرائتكم خبر عن اطعمة مهمة جدا لصحتك ... تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد ... تناولها تعش مرتاح البال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطعمة مهمة جدا لصحتك ... تنظف الكبد بشكل كامل سريع ومذهل وتنهي أمراضه إلى الأبد ... تناولها تعش مرتاح البال

الكبد هو احد اهم الأعضاء بجسم الانسان. ينفذ 500 عملية مذهلة في الجسم، بما في ذلك إنتاج الصفراء، استقلاب الدهون، تخزين الفيتامينات والمعادن، وترشيح الدم. كما أنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه أن يتجدد اضافة الى انه يمكن انجاز عملية زرع الكبد ذلك بأخذ جزء من الكبد من متبرع حي وزرعه في مريض مصاب بأمراض الكبد في سبيل انقاد حياته.



وكما يقال ف”الوقاية خير من العلاج” لذلك فمن الواجب علينا ان نتبع روتينا لتنظيف الكبد من السموم وهذا ما توفره لنا العديد من الاطعمة التي يوصي به العديد من الاطباء.

جديد اب برس :

Advertisements

الكبد عضو ضروري كباقي اعضاء الجسم الاخرى لذلك فهو يحتاج إلى الحماية الدائمة. يسبب تعاطي الكحول التسبب في تشمع الكبد وهو من أكثر أمراض الكبد شيوعا، ولكن الدهون الزائدة في وجباتنا الغذائية يمكن أن تتلفه أيضا. لحسن الحظ، فإن خيارات الطعام الجيدة تقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على كبدنا، وهناك بعض الأطعمة الجيدة واللذيذة التي تقوم بتنظيف الكبد. الق نظرة عليها :

1. العنب البري

أظهرت بعض الدراسات التي اجريت على الحيوانات عدة فوائد إضافية للعنب البري. ففي الفئران، أدى الاستهلاك المنتظم لمستخلص التوت الأزرق إلى تعزيز استجابة الخلايا المناعية ومستوى الإنزيمات المضادة للأكسدة، وكذلك تباطؤ نمو الأورام الليفية والآفات والأنسجة الندبية في كبدها. استهلاك التوت بشكل يومي لمدة 3 الى 4 أسابيع سيحدث تغييرا إيجابيا ودائما حقا.

2. الزنباع أو النفَّاش أو الليمون الهندي أو ليمون الجنة

كل الأفوكادو للحصول على الكثير من الجلوتاثيون الصديقة للكبد، وفيتامين C ، وفيتامين E ، وفيتامين K. هذه المغذيات تخدم دور مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من التلف. الفيتامينات E و K تمنع الالتهابات الضارة. أظهرت الدراسات الحديثة أيضا أن مستخلص الأفوكادو قد يكون مفيدا في علاج التهاب الكبد الفيروسي وإبطاء تقدم تلف الكبد العام.

4. القهوة والشاي

القهوة لها نكهة مميزة لا يحبها الجميع. إذا كنت من هؤلاء، فستكون سعيدا بمعرفة أن الشاي مفيد أيضا للكبد. يعتقد أن الصنف الأخضر هو الأفضل، ولكن الشاي الأسود له أيضا فوائد. كلاهما يحسن مستويات إنزيم الكبد ويقلل من آثار الإجهاد التأكسدي وكذلك الترسبات الدهنية الضارة.

5. الخضار الورقية الخضراء

وبينما نتحدث عن الخضروات، يعتبر البنجر (الشمندر) ممتازا في تصفية الدم، كما تحتوي الخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والقرنبيط على الكثير من الجلوكوزينات لمساعدة الكبد على إنتاج إنزيمات ضرورية لإزالة السموم.

6. المكسرات

ولأن المكسرات تنمو بشكل عام داخل قشرة يتم تكسيرها وإزالتها قبل الأكل، فان هذه الثمرات محمية من المبيدات الحشرية ونظرا لأن الكبد مسؤول عن تتنظيف السموم في مجرى الدم، فإن تناول المكسرات يعد وسيلة جيدة لحماية الكبد عن طريق تقليل التعرض لهذه السموم البيئية لبموجودة في الكثير من الاغدية.

وأخيرا، أظهرت الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أن استهلاك الجوز / أو البذور يوميا يحسن من مستويات إنزيم الكبد. لذا ننصحك ياتخاد تناول حبات الجوز كعادة مع وجباتك اليومية لانها تقلل من خطر الاصابة NAFLD.

7.الكركم والثوم

على الرغم من أن هذه الأطعمة ليست قائمة بذاتها تماما (اي لا يمكنك اكلها لوحدها الا اذا دمجتها في تحضي وجباتك)، إلا أن الكركم والثوم يعتبران من التوابل التي تؤدي أشياء عظيمة للكبد. يحتوي الكركم على الكركمين (هو المكوّن الأساسي في الكركم المسؤول عن اللون في هذه المادة) ،اضافة الى كونه مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة فهو يدعم وظيفة القناة الصفراوية الخاصة بك ويعزز تدفق الصفراء وبالتالي تطهير الكبد. يساعد الكركمين أيضا الكبد على إزالة السموم ويمنع الكحول والسموم الأخرى من التحول إلى مركبات خطيرة.



ومع ذلك لوحظ أن الكركم لا ينصح للأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة أو مرض المرارة أو مرض السكري.